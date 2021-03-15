旅遊作家謝哲青日前出席Nespresso咖啡活動，走訪世界諸國的他，也分享在各地咖啡館的所見所聞。雖本身也愛喝咖啡，但近年喝的量已減少許多，說到與咖啡的淵源，其實最早在出國念書前，還曾跟朋友合夥投資咖啡機、開咖啡店等，直到走訪100多個國家後，更能體會咖啡代表的人文風情。

謝哲青分享，例如位於阿根廷布宜諾斯艾利斯的「Café Tortoni」，擁有100多年的歷史，也是《百年孤寂》作家馬奎斯的愛店；而維也納的「中央咖啡館Café Central」，更是聚集了文學家、作家們的促膝長談，甚至來自歐洲各國的400多份報紙，都可在這家咖啡館瞧見。

他回憶，在維也納，咖啡廳服務生的位非常高，曾有一名待了45年的老服務生退休，連總理都來歡送他，令他印象深刻。另像在瑞典斯德哥爾摩、南非開普敦這些咖啡悠久的城市，同樣有著迴異的人文風格，例如開普敦的居民，過往習慣在工廠喝咖啡，演變到至今咖啡館工業風的流行；而瑞典人喜歡分享，當地的咖啡館也有不少捐贈的畫作，甚至莫內、高更的作品都能在此發現真跡。

以旅遊為業的謝哲青，因疫情影響也許久未踏出國門，問起解封後第一個想去的國家？他表示還沒有概念，「近年出國都是工作，不太是單純旅行了。」現除了主持網路理財節目外，未來也將從事一些國外展覽的引進，繼續展開「斜槓」生涯。

(中時 )