外傳國民黨主席江啟臣陣營與中廣董事長趙少康密會，結盟條件是江啟臣選主席、趙少康選總統，不過，江日前嚴正駁斥稱「空穴來風」，對此，趙少康今天表示，國民黨內有總統初選辦法，不可能存在主席說了算，未來他將提出國民黨初選辦法給黨中央參考，希望除了讓黨員參與，民眾也可以參與。

國民黨主席將於7月改選，傳出前總統府資政廖了以在幕後替江啟臣運籌帷幄，3月初曾密會有意角逐黨魁的中廣董事長趙少康，以2021年趙挺江選主席，交換2024年江支持趙參選總統，探詢結盟的可能性，不過，江對此嚴正駁斥稱「空穴來風」。

對於「趙江聯盟」，趙少康今天無奈地說，先前有「趙韓結盟」，現在變成「趙江結盟」，明天可能是「趙朱結盟」，27日下午他要去參加前主席洪秀柱號召的國民黨兩岸政策研討會，屆時可能又被說「趙洪結盟」，當然他這樣也不錯，他回國民黨就是盼促進國民黨團結。

趙少康強調，國民黨內部有總統初選辦法，哪是主席一口說要給誰選就給誰，當然是按照初選辦法走，怎麼可能有這樣的約定，這是不可能的事情，他不清楚為何有各種小道消息，到底放消息的人是安什麼心。

趙少康指出，前黨主席吳敦義算是強勢黨主席，也在2018年選戰立下戰功，當初吳想選也無法改變規則，黨內其他人也不是啞巴，若擅自改變規定，仍會抗議，他相信國民黨有公平的選舉規則，將來他也會提出來給黨中央參考，除了讓黨員參與，民眾也可以參與。

(中時 )