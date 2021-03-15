兩百多名肉商、拍賣員與屠宰業15日到台中市府陳情，高喊「我們要活下去」。（盧金足攝）

兩百多名肉商、拍賣員與屠宰業15日到台中市府陳情，由農業局副局長蔡勇勝出面接下陳情書。（盧金足攝）

兩百多名肉商、拍賣員與屠宰業15日到台中市府陳情，由勞工局主祕賴緣如出面接下陳情書。（盧金足攝）

兩百多名肉商、拍賣員與屠宰業15日到台中市府陳情，高喊「我們要活下去」。（盧金足攝）

陳情的肉商、拍賣員擔心影響近百位員工及相關作業人員近千個家庭生計。（盧金足攝）

台中肉品市場轉型 公會到市府陳情「我們要活下去」

兩百多名肉商、拍賣員與屠宰業15日到台中市府陳情，高喊「我們要活下去」，抨擊台中市肉品市場解除拍賣、屠宰業務後，業者必需遠赴其他縣市承銷豬隻後再運回販售，肉質新鮮保持堪憂，相關從業人員面臨失業，由農業局副局長蔡勇勝、勞工局主祕賴緣如出面接下陳情書。市府表示，肉品市場存在異味、噪音、汙水等汙染，推動原址轉型活化，兼顧環保與消費需求。對於屠宰業勞工就業需求，勞工局提供後續協助，輔導進行職業訓練，協助就業。

台中市家畜肉類商業同業公會理事長張國樑表示，台中市肉品市場解除拍賣、屠宰業務後，導致業者必需重回40年前遠赴其他縣市承銷豬隻後再運回販售，無形中增加運輸成本，且運輸過程中路途遙遠，不可預期的突發狀況難以避免，肉質新鮮保持堪憂。

肉商也質疑不符合環保效率，農業局規畫業者到南投、彰化、大安等肉品市場承銷豬隻後，再運回太平、大里、潭子等屠宰場屠宰，形同一市兩制；且查太平、大里、潭子等屠宰量均已承現飽和狀態，屠宰作業產生的污水與廢棄物等處理令人竇疑，造成二度汙染、遍地開花。

張國樑表示，市府去年6月16日突然片面宣布台中市肉品市場股份有限公司將轉型規畫，並於今年底終止屠宰業務並停止拍賣豬隻，扼殺肉商生存權益，卻未提出配套措施，除有違肉品市場設立宗旨外，亦損及供應農民權益，影響原舊台中市地區130萬市民肉品需求來源，衝擊全國養豬農民產業鏈。

「供需平穩全民之福，供需失調全民受苦」張國樑說，今年3月1日起逐月減少拍賣量三分之一，嚴重影響台中市肉品需求，3月1日拍賣價格高達77.34元，比鄰近縣市高出近10元，亦比全國平均價格70元貴7元多，3月以來，價格高低起伏，如同雲霄飛車，致供應人裹足不前

，供需嚴重失調。

肉商憂心，肉品市場轉型規劃保留肉品分切與批發，圖利特定財團業者壟斷批發市場，零售肉商被迫必需向其批發販售，成本多一層負擔，嚴重影響生機，肉品市場是全國四大肉品市場之一，每日拍賣營收達30萬元以上，停止拍賣暨屠宰業務，每年減少收益約1億4000萬元，虧損約1億餘元，造成營業損失，影響近百位員工暨相關作業人員近千個家庭生計，進而影響本市民生肉品需求來源，亦衝擊全國養豬產業鏈。

台中市家畜肉類商業同業公會表示，拒絕逼迫販售萊豬，現宰生鮮溫體豬肉，肉質鮮美、Q彈，是國人多數消費習慣，深受喜好，中央政府開放含萊克多巴胺美豬進口，市長盧秀燕宣布台中市販售肉品必需零檢出的政策，非常值得肯定；台中市肉品市場股份有限公司轉型規劃，終止屠宰業務並停止拍賣豬隻，難道要逼迫販售萊豬嗎﹖

張國樑表示，肉品市場是四十年前依法設立，專為提供拍賣、屠宰豬隻使用，肩負供應台中市民生肉食需求，為一家民營化企業公司，現址地點適中，符合本會業者需求，是肉商賴以生存的地方；未有完整配套措施，轉型活化方案規畫，必需維持拍賣與屠宰兩大主要業務，以期永續經營，提供市民生鮮、衛生、安全的溫體豬肉需求，籲循前市長胡志強、林佳龍模式，另覓適當地點遷移，否則為維護生存權益，不惜有更激烈行動。

農業局指出，台中毛豬來源主要由南部各縣市運輸活體毛豬至市場拍賣交易並屠宰，運輸過程產生異味飄散、噪音、廢汙水排放等問題，加上肉品市場設備老舊、運轉效能不佳，長期以來對周邊居民生活造成極大影響。

市府說，配合行政院農業委員會推動生鮮肉品供應現代化，以冷鏈運送改善新鮮度、延長保存期限，台中肉品公司推動台中市肉品市場「原址轉型活化」，撤除屠宰與拍賣業務，規畫轉型為複合式商場，配合中央政策同時改善在地居民生活品質。

農業局強調，依據農業委員會畜產行情資訊網，台中肉品市場每年豬隻屠宰約35萬餘頭，占全台屠宰量7.9％，肉品公司自年節後開始依據預先規劃的拍賣量，漸進式解除屠宰及拍賣業務，在不刻意干預價格的情形下，確保承銷人在合理價格範圍內取得成本與售價的平衡。

此外，農業局也全力協助供應人及承銷人移轉業務，目前鄰近地區的肉品市場已完成承接拍賣及屠宰業務準備，確保市場供應穩定，承銷人可轉往鄰近市場交易。

台中肉品市場撤除屠宰及拍賣業務後，仍將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民朋友生鮮豬肉，兼顧環保與消費者市場需求。此外，原址將轉型為涵蓋餐飲、生鮮超市、文創市集的複合式商場，周邊更將進行公園綠美化及興建社會住宅，創造良好生活環境，帶動地區發展。

(中時 )