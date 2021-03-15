想要為你心愛的Galaxy S21系列挑選一個夠耐摔的手機殼嗎？來自台灣的手機週邊品牌犀牛盾（Rhinoshield）將是不錯的選擇之一。有興趣的朋友可來看看以下犀牛盾Galaxy S21系列保護殼開箱。

Galaxy S21全系列。（黃慧雯攝）

犀牛盾為Galaxy S21系列的三款手機（Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra）都提供了專屬保護殼。所有的犀牛盾手機殼，都使用自家研發的ShockSpread材料技術打造而成，超過軍規落摔測試，可以抵擋絕大部分的日常碰撞或落摔衝擊。除此之外還可選擇獨家設計、聯名設計、個人化設計的客製化保護殼，讓你的手機裝上後看來就是最獨特！

獨家設計由犀牛盾自家團隊設計，包含了花草、幾何線條、浮世繪等時尚元素。而聯名設計專區，則是囊括了與不同領域品牌合作的豐富設計款式，除了知名動畫、插畫，也包含藝人品牌、電玩遊戲等。當然想要自己動手做也可以！犀牛盾也提供了金屬燙印、文字排版、上傳照片等功能，讓消費者掌握最高的自由度，設計出專屬於你自己的手機殼款式，這項服務當然也適用於Galaxy S21系列犀牛盾保護殼。而針對Galaxy S21全系列，犀牛盾也提供耐衝擊螢幕保護貼，為手機螢幕提供全面的保護；此外還有耐衝擊鏡頭座保護貼可供選擇。

Galaxy S21犀牛盾保護殼。（黃慧雯攝）

Galaxy S21+犀牛盾保護殼。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra犀牛盾保護殼。（黃慧雯攝）

今年比較特別的是，三星為Galaxy S21 Ultra加入了可支援S Pen的功能，不過跟Galaxy Note系列不一樣，需要額外購買S Pen，要完整收納需要搭配三星官方保護殼(透視感應皮套、矽膠薄型背蓋)。根據與犀牛盾方面確認，他們將不會生產製作可收納S Pen的三星Galaxy S21 Ultra保護殼，若有此需求的朋友須洽三星官方通路購買。

(科技)