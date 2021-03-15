日本Panasonic即將離職的執行長津賀一宏（Kazuhiro Tsuga）15日表示，就車用電池產品而言，公司日後將減少對特斯拉(Tesla)的高度依賴性。同時，也將增加與其它國際車廠間相互交流。

這位再過兩星期就要去職的Panasonic執行長指出，雞蛋不能只放在同一個籃子內，也就是過去獨押特斯拉，車用電池業務全部只靠這家美國電動車的商業策略，將要有所改變。

津賀一宏，在Panasonic當了9年執行長後即將退位。

津賀一宏補充，Panasonic即將進入下一個不同階段，也就是要多跟其它國際車廠交流電池業務。等於是說給特斯拉聽，Panasonic將把車用電池產品觸角，延伸至其它車廠。

至於之後的執行長，將由原汽車事業群的主管久住友希（Yuki Kusumi)接任。

津賀一宏之前的算盤，是把Panasonic一些含金量較低的消費電子產品，陸續移轉至電池，工廠機器與零組件產品上。2月Panasonic曾表示，專與特斯拉合作的車用電池業務，可望在四月才開始的2021財政年度內賺錢。

據悉，目前Panasonic已與特斯拉合作，在美國內華達州里諾市(Reno, Nevada)附近，興建一座規模達50億美元的超級電池工廠。

(時報資訊)