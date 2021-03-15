投資人看好美國通過龐大激勵方案將帶動全球快速復甦，緩解了對美國公債殖利率走高的擔憂，周一南韓股市連漲第3天，KOSPI指數盤中小升0.11%，報3,054.39點。

受上周五美國科技股走弱影響，重量級的三星電子下跌0.60%，SK海力士跌0.36%。

電池大廠LG Chem與最大入口網站Naver分別上漲2.44%與0.26%。

周一亞洲時段，美國10年期指標公債殖利率報1.638%；上周五升至1.642%，創下去年2月來新高。

Kiwoom Securities分析師表示，投資人採取觀望立場，同時注意著美國債息走勢。認為1.9美元激勵方案的流動性將流入股市的預期正在升高。投資人現在正在觀望聯準會本周召開的決策會議，以及聯準會是否將延長放寬銀行資本規定的措施。

外資盤中賣超韓股251億韓元。

韓元盤中跌0.26%，報1,136.8兌一美元。

(時報資訊)