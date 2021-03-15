近來台灣水情吃緊，面臨56年來最嚴峻的時刻，不管對民生用水、農漁業、製造業甚至高科技產業衝擊巨大，第三屆台灣國際水週(TIWW)將於10月14日台北世貿登場，同期亦將辦理TIWW Online線上展，外貿協會宣佈17日開放參展商報名，準備接觸世界各地買主。

今年台灣國際水週以再生水循環與廢汙水處理淨化為主軸，展出終端淨水處理、整廠設備應用及最新創新技術；且首度開啟數位創新服務TIWW Online線上展為期一個月，透過虛擬攤位結合影音及3D方式完整呈現展品、國內外零時差線上即時互動交談及視訊採購洽談。

據國際水務智庫(GWI)預測，至2023年全球水產業的總經濟價值將達到9,149億美元；各國也因氣候加速變遷，急於找出水資源匱乏的最佳解決方案，海水淡化、廢污水處理回收再利用、雨水貯集、漏水管線汰舊換新等相關建設，背後皆蘊含豐富商機。

去(2020)年不畏疫情影響，台灣國際水週於台北順利舉辦，深獲參展廠商如基士德科技、桓達科技、研華科技等業界指標大廠及國內外重要買主如日商伊藤忠吉、日商東京水道、美商Xylem、台積電、鴻海、台塑等企業的高度好評；期間辦理的視訊採購洽談會，促成來自印度、阿拉伯、中國、菲律賓、越南等多國海外買家與國內廠商媒合。

(工商 )