國民黨黨產遭到凍結，付不出2014年「中山獎學金」9名出國學子共1690萬元。其中1名黃姓學子2019年就已拿到博士學位，迄今仍未拿到獎學金，因此提告請求國民黨依契約給付130萬元。

國民黨1960年以總裁孫中山為名創設獎學金，資助通過考試並經黨內考核的黨員出國求學，但2016年9月黨產遭凍結，發不出獎學金，積欠2014年已簽訂留學契約的9名學子共1690萬元。國民黨向黨產會申請支付遭拒，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院今年1月底判國民黨敗訴。

2014年錄取中山獎學金「財經學門」的黃姓學子，2016年2月赴澳洲攻讀博士，2019年9月拿到學位，念博士期間，因研究需要再赴美國賓洲大學拿碩士學位，2018年5月畢業，迄今卻未拿到獎學金，故提告請求國民黨支付130萬元。

台北地院今開庭，國民黨委任律師解釋，黃男未於學期結束後的1個月內，將成績連同學習情況報告單，寄送黨內主辦單位備查，也未在獲頒學位的3個月內返國服務，不符合「中山獎學金留學契約書」約定的核撥條件；依契約書條文，國民黨並無義務替學子安排黨職。

黃男則說，他已加入中山學人聯誼會6年，目前還是會員，但獎學金契約並無規定他要入黨部服務，國民黨也未提出相關法源依據。另據他所知，有些獲獎學子赴美國留學，已有領到獎學金，他卻沒有拿到，懷疑國民黨針對他。

國民黨律師回應，因為黨產已被凍結，黨產會不同意申請，他們真的沒有錢付，是因有人在美國捐款，在美國留學的人才拿的到錢，但沒有人在澳洲捐錢，才無法支付黃男的獎學金。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )