國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」

國民黨主席江啟臣日前接受《路透》專訪，稱「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，該說法引起黨內劇烈反彈，港媒指出，前主席連戰甚至為此震怒，因為這說法等於將連戰過去打下的國共交流基礎完全摧毀，這件事更成為了未來連勝文參選黨主席的主要原因之一。

江啟臣日前在廣播節目中，對於該發言做出進一步解釋，表示路透社報導篇幅精簡，沒有完整表達他的意思；國民黨一貫的理念，就是站在捍衛中華民國主權與維護台灣民眾權益，呼籲北京當局，應正視中華民國存在的事實，若一直打壓無助於一中、九二共識的概念。

但該發言仍觸動了連家的底線，港媒「中評社」指出，國民黨年中的黨主席選舉，連勝文恐怕「選定了」，主要有三個原因，第一個就是江啟臣的「中國大陸威脅說」，因為這說法等於將連戰過去打下的國共交流基礎完全摧毀，使得連戰對此相當震怒。

連勝文參選的第二個原因也與江啟臣有關，中評社表示，連勝文本人對於江啟臣的領導也相當不滿，連勝文2020年主席補選時，全力支持現任主席江啟臣，而非和連家路線相近的另一候選人、前副主席郝龍斌。但外傳江、連本說好的約定，江在上任後並未兌現，讓連失望。

在江啟臣的努力溝通下，順利延攬連勝文接下智庫副董事長的職位，本認為這是兩人修復關係的好機會，但連勝文所提意見多未被黨中央採納，後續又出現爭議的藍白合等事件，江啟臣無視連勝文的大力反對，讓江、連的互信基礎等於歸零，也讓連勝文參選主席的意願逐步提高。

第三點則為，連家過去在國民黨內的影響力，中評社指出，隨著連戰近年來多是退隱的狀態，被認為有逐年下降的趨勢，但連勝文在國民黨內人氣並不差，只要出席黨內各種大小活動，常見到黨員搶著要和連拍照的情形，此次連如果確認參選主席，在封閉式的選舉中，仍有一定的得票實力，最終不管有無當選，只要不是大輸，都能展現連家仍是國民黨重要山頭之一。

(中時新聞網)