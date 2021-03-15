不知道怎麼搭巴士遊台南嗎？台南市提供6條主題公車路線，4到6月呼應春假、端午連假觀光，邀民眾一起組團搭車，來趟逛酒吧、咖啡館、博物館、美食店、看海，甚至談一場戀愛。

台灣好行觀光公車在台南有88府城線、99台江線，去年6月增加1條山博行線，台南市觀旅局找來旅行業者規畫6種主題公車小旅行，，包括「上山當個博士博」暢遊博物館、「海陸雙拼」遊台江、「BUS情人98」戀愛聯誼、「啡常青春」逛咖啡館、「微醺巴士」搭雙層巴士遊酒吧及品嘗美食店的「台南美食大富翁」。每條路線都配上導遊帶團。

台南市觀旅局15日率先網路開賣「上山當個博士博」，預計1輛巴士25個座位，串連山區新景點山上水道博物館、左鎮化石園區與南瀛天文館，行程原價1098，優惠大人599、小孩399，適合家庭出遊。

參加6條路線旅遊團的民眾，可獲贈帆布防疫包，內含手機鑰匙圈、肥皂盒、口罩盒，台南市觀旅局邀請民眾搭公車來趟低碳小旅行。

台南市迎接4月到6月的清明節、勞動節與端午節假期，台南市長黃偉哲舉最近很夯的楠西區萬佛寺「台版吳哥窟」祕境旅遊，廟方只有30個停車位卻來了1000人，造成停車困擾。他呼籲旅客可選擇利用大眾運輸工具暢遊景點，避免大塞車。

(中時 )