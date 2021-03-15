美系外資及日系外資出具報告，均看好鴻海(2317)積極進軍電動車領域，長期發展及成長潛力可期，且短期受惠蘋果iPhone Pro等需求持續強勁、伺服器市占率提升激勵，除雙雙維持「買進」評等，並將目標價分別調升至155元及146元。

鴻海股價自2月23日起逐步向上，今（15）日持平開出後於平盤上下微幅震盪，最高小漲0.42％至120.5元，截至12點25分力守平盤。三大法人持續買超鴻海，上周合計買超達6萬4650張，其中以外資買超5萬3385張最多。

美系外資認為，鴻海進軍電動車領域、推動開放平台MIH聯盟，有助搭上電動車發展起飛契機，帶動毛利率及獲利成長。該外資分析預期，若鴻海每組裝100萬台電動車、營益率7％，可望挹注集團營收7％、營業利益19％。

美系外資認為，車廠及新電動車製造商的業務支持、科技巨擘推動電動車發展、完整的產品組合和全球布局，加上蘋果iPhone、Apple Watch及伺服器產品市占率成長的短期激勵，可望推動鴻海股價表現優於大盤。

鑒於iPhone需求強勁帶動營收及獲利成長、雲端業務動能復甦、進軍電動車業務長期發展看好，以及資產負債表改善、淨現金水位增加及更高的盈餘配發率，美系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期調升8.5％及19％，維持「買進」評等、目標價自130元調升至155元。

日系外資亦認為，鴻海進軍電動車領域的長期潛力可期，指出迄今已與4～5個電動車客戶建立戰略合作關係。預期若鴻海能結盟5～10個電動車客戶、且每年出貨量達2～4萬台，預估至2025年鴻海電動車出貨量將達20萬輛以上，使營收較今年增加3～4％。

由於不確定性太多，日系外資認為目前尚難預估2025年前電動車業務對鴻海的初步獲利貢獻。預期若鴻海電動車每年出貨量可達超過100萬輛、且營益率達4～6％，則可望挹注鴻海獲利較目前成長達30～40％。

而自去年下半年以來，鴻海持續受惠蘋果iPhone Pro系列產品需求強勁，日系外資看好成長動能可望延續至今年上半年，而伺服器、iPad和Macbook業務今年需求亦可望持續強勁。

不過，日系外資指出，立訊在收購緯創iPhone工廠、入股鎧勝-KY旗下子公司後，將成為iPhone 13 Pro系列的第二供應商，儘管對鴻海初期影響有限，但將繼續密切關注明後2年的競爭格局潛在變化。

整體而言，日系外資看好在高階iPhone Pro／Pro Max貢獻增加帶動產品組合優化、數據中心市占率持續成長帶動下，鴻海今年營運將又是豐收的1年，將今明2年獲利預期調升11％、5％，維持「買進」評等、目標價自103元調升至146元。

(時報資訊)