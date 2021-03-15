看好清明連假及後疫情國旅商機，富邦媒(8454)momo購物網集結全台近千件飯店住宿專案，預估推升3月飯店住宿票券銷售年增超過1.5倍。

清明連假將近，國內飯店住宿訂房飆高峰，momo分享，為填補一年未能出國旅遊的慾望，許多消費者逐步開發國旅範圍，今年除了花東、墾丁、外島等觀光風景區人潮多，攜家帶眷享受便利交通的「近郊微旅行」時光，也日漸成為國旅新型態，像是雙北、桃竹苗、宜蘭、嘉義等地，皆成為消費者的旅遊新聖地。

據momo站上銷售觀察，今年除了「知名飯店」銷售力依舊，「交通便利」、「附設親子設備」的飯店住宿專案也成為消費者選購的關鍵因素，momo特別分享清明連假「微旅行住宿口袋名單」，像是台北萬豪酒店、礁溪捷絲旅、台中永豐棧酒店、嘉義親子棒棒積木飯店等，即日起至3月31日指定住宿票券下殺5折起。

看準後疫情時代國內微旅行風氣夯，加上清明連假出遊商機，momo購物網集結全台近千件飯店住宿專案，富邦媒預估將推升3月飯店住宿票券銷售年增超過1.5倍。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2月雖逢農曆春節假期，單月合併營收仍繳出55.04億元，再創歷年同月新高，累計1至2月合併營收122.5億元，較去年同期成長約24%，突破百億元大關，再創歷年同期新高。

展望3月，富邦媒鎖定「她經濟」續衝買氣，推出包括：momo《38女王節》等活動，精選各式「神隊友商品」，希望能挹注3月業績。

(時報資訊)