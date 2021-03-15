看來湖人「小皇帝」詹姆斯已經迫不及待想要看到觀眾重新進場！面對目前不少NBA球隊都已經開放觀眾入場，可是包含湖人、快艇、勇士、國王等加州球隊繼續堅持防疫政策閉館進行，隨著加州疫情逐漸緩和，詹皇不禁跳出來放話了。

「我最近看了很多比賽，現場大約都有1500到2000名球迷，」詹姆斯表示，「這會帶給你額外動力，我現在只能等待，希望我們在加州盡早開放球迷入場，尤其是在史坦普中心，我希望這可以越快越好，也對我們球員與球迷帶來很大幫助。」

畢竟湖人最近也有球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，先前薛洛德接受隔離缺陣4場，讓他相當不滿聯盟防疫規定，如今換成先發中鋒馬克蓋索接受隔離，湖人高層當然更加小心處理開放觀眾問題，就算他們也需要票房收入彌補損失情況。

但對詹姆斯來說，早已等不及看到觀眾進場，「當一天的比賽結束，會有一些孩子在場外等著我，問我會不會累？打得滿意嗎？不管怎樣，我都不想給他們藉口，你要做的是在場上全力以赴，把你的生命奉獻給球賽，因為比賽會回饋你一切，我知道當我上場時，我有一種超越自己的責任。」

(中時 )