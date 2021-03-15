三星(Samsung)在2月份釋出最新One UI 3.1版本，宣布新系統除了可支援Galaxy Z Fold2及Galaxy Z Flip系列，Galaxy S20系列（Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20 FE）和Galaxy Note20系列（Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra）亦將同步支援軟體更新。近日Z Flip、Z Flip 5G、S20、Note20以及Galaxy Z Fold2都已可升級，體驗最新的功能！

根據三星官網說明，One UI 3.1將帶來以下幾方面的更新：

一、「一鍵拍錄」功能升級：現可錄製長達15秒的影像與影片，用戶再也不會錯過任何精彩時刻，只需輕觸一下按鍵，即可同時捕捉各種靜態照片與動態影片。

二、新增物件橡皮擦工具（Object eraser tool）：透過此智慧照片編輯工具，用戶不需大費周章地動手修圖，即能輕鬆去除照片中的多餘雜物。如欲修掉分散焦點的物件時，只需輕觸想要刪除的區塊，AI將自動選取該區塊並進行刪除。

三、升級觸控自動對焦及自動曝光控制器：簡化攝影對焦和亮度調整方式，讓用戶隨時捕捉最佳畫面。只需在螢幕上輕輕向左或向右滑動，即可在拍攝前調整影像亮度（此功能One UI 3.0已可支援）。

四、One UI 3.1亦收錄全新「多重麥克風收音」(僅支援Galaxy S20系列、S20 FE、Note20系列、Z Fold2、Z Flip 5G。僅支援One UI 3.1以上版本的Galaxy智慧型手機與平板)功能，用戶可於專業影片模式中，透過手機和其串聯的藍牙裝置，如：Galaxy Buds Pro、Buds Live與Buds+進行同步收音。

五、新版「媒體瀏覽器」：收藏所有精彩瞬間與最佳照片，並以井然有序的版面，將照片與影片分門別類排列，讓人一目了然（One UI 3.0版本即具備此功能）。

六、全新「智慧護眼模式」：可於「設定」選單進行設置（「智慧護眼模式」預設值為「關閉」，須至「設定」選單啟用）。該模式能依據晨昏時間自動調整藍光。運用「智慧護眼模式」當中的暖色調，有助於夜間時分輕鬆入眠；並可選擇依據時間變化或依照自訂個人作息，自動調整螢幕顏色。

七、隱私防護升級：One UI 3.1提供用戶更便捷的方式管理分享內容。在分享資料前，可刪除照片中的位置數據，或利用「私密分享」來控管資料的接收對象及存取時限（「私密分享」能在搭載Android P或以上版本的Galaxy智慧型手機之間運作。須下載App，方可傳送／接收「私密分享」連結）。

八、流暢的Galaxy生態圈行動體驗：安裝新版One UI 3.1後，即可獲得流暢的Galaxy生態圈行動體驗。簡潔一致的介面可讓用戶輕鬆穿梭於手機與平板之間，Galaxy Buds Pro、Buds Live與 Buds+的「自動切換」功能（Buds Live與Buds+須更新軟體。升級軟體將於二月底陸續釋出），可隨著Galaxy裝置變換自動切換音訊播放。而當運用手機觀賞影片、收聽最喜愛的歌曲或Podcast時，用戶可串聯相容手機和 Galaxy Buds Pro，體驗360度環繞音效，獲得更逼真、聲歷其境的聽覺享受。

(科技)