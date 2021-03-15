台師大僑生先修部今年第二年試辦「全球春季班」，單獨招收港澳生及僑生，3月12日放榜，共錄取48人（含39位港生）。在台灣成功防疫情況下，僑先部現有港生193人，加上這批港生將註冊，港生人數可望繼續成長。

台師大表示，目前該部共有600多位學生，來自17個國家，主要包括馬來西亞、港澳、以及印尼、越南、日本、韓國等國，七成畢業生錄取台灣的國立大學或是私校熱門科系，畢業後在僑居地發展所長、開創事業、服務僑社，在各行業領域有優異表現。

台師大僑先部去年首度試辦「全球春季班」，單招港澳生及僑生，82人報名，共錄取64人（含56位港生），原本預計去年3月入學，但因香港疫情緣故，只有22人來台註冊，部分港生無法來台，選擇保留學籍，延到去年9月入學。

依據海外聯合招生委員會近4年統計，香港僑生直接報名台師大秋季班（9月入學）人數，從106至108學年各有69人、49人、52人，109學年則呈倍數成長至176人。

因應香港情勢遽變，去年不少港生選擇來臺師大僑生先修部就讀，提前適應台灣學習環境，為將來在台接受高等教育鋪路。台師大僑先部類似歐美學制的「語言先修班」，但各科目由大學老師親自授課，加強學科能力，凡具有高中畢業同等學歷，且具備華語基礎的僑生在此修習一年銜接課程，即可透過考試分發到全台大學就讀。

港生鄺庭鋒說，台灣學費相對合理，生活環境安全、舒適又方便。而且讀先修班的好處是，班級人數不會太多，老師能夠兼顧到每個學生的學習狀況，另外學校提供心理輔導和情緒諮商，針對升學問題和生活方面都有充足支援，讓學生有4個月時間適應台灣生活。

台師大僑先部主任林振興提到，許多海外僑生不一定要就讀僑先部才能進入大學，透過海外聯招會考試，也可直接分發錄取台灣的大學就讀。不過根據調查，一般直接分發的僑生，進入大學後的續讀率只有5成多，其中不少學生發現所選科系與志向不符或是無法適應授課方式，最終沒能完成學業。「但是僑先部學生畢業後進入大學修課，續讀率高達9成。」

(中時 )