連姓女子發現周姓女學生加她男友的IG帳號，疑因醋勁大發，先將自己的IG大頭貼換成周女照片，再將個人簡介改成「緬懷你賣逼前純真的模樣」，影射周女賣淫，因此遭台北地院依加重誹謗罪判拘役15日，得易科罰金1萬5000元，可上訴。

判決指出，連女因周女加入她男友的IG帳號，心生不滿，2020年3月19日晚間，登入自己的IG帳號，將大頭貼更換成周女相片，再於限時動態中發布相片註記「嗨大家好我叫EF 有興趣可以看看我的簡介」，個人簡介則記載「EF0223緬懷你賣逼前純真的模樣」等內容，影射周女曾有賣淫行為。

周女提告證稱，賣逼是類似賣淫的意思，逼是指女性性器官，因為連女帳號公開，粉絲破千，會有破千人看到，她因此覺得名譽受損；連女則否認犯行，辯稱她覺得這樣的文字沒有說什麼，其他人看了也不一定會對周女名譽有貶損評價。

法官認為，無論賣淫一事是否屬實，周女當時身為學生，只涉及周女私德範圍，與公共利益無關，故認定連女加重誹謗犯行；考量連女無前科，僅因感情因素，不以理性方式解決問題，即在IG上毀損周女名譽，且犯後否認犯行，未與周女道歉或和解，判拘役15日，得易科罰金。

(中時 )