台中主要供水水庫為鯉魚潭、德基及石岡壩水庫，截至14日蓄水量分別僅為13.8％、8.4％及12.8％，且水情燈號1月6日已轉為減壓供水橙燈，台中市運動局考量水情嚴峻，15日宣布自3月22日起，市內20座公立游泳池，將縮短每日開放時間，且必要時每周自行選擇1至2日閉館、場館內的淋浴間，暫停開放。一旦水情燈號轉為紅燈，將暫時閉館，作為緊急備用水源。

台中市政府去年就已召開旱災工作會議，加強抗旱整備及節水宣導，考量水情嚴峻，市府運動局輔導的20座公立游泳池，目前已配合水情減量供水20％，並實施全日減壓供給，務求節約用水。

台中市運動局表示，感謝各游泳池營運單位，藉由加強循環過濾及消毒殺菌，大幅減少泳池需水量，並採取手動補水、供水源頭減壓、淋浴間減壓出水，及宣導盥洗節水等措施，未來若水情更嚴峻，游泳池將肩負限水時期的備用水源。

台中市運動局長李昱叡指出，為進一步研議節水機制，日前邀集各公立游泳池營運團隊研商因應措施，目前橙燈階段，業者將縮短每日開放時間，必要時，每周自行選擇1至2日暫停開放、場館內淋浴間暫停開放，藉以減少一次性用水量。

運動局說，15日起，公立游泳池公告，為期一周宣導期，預計3月22日起實施；水情一旦轉為紅燈，進入第三階段分區供水或定點供水作業時，公立游泳池將配合中央的經濟部水利署政策，暫停開放，作為限水時期的緊急備用水源。

此外，因應全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會，及全國原住民運動會游泳選手培訓及競賽所需，運動局將協調在限水期間，提供選手專用時段；另外，考量公立游泳池，也作為學校體育課程教學場地，市府也將配合教育部體育署政策調整替代方案。

李昱叡表示，感謝各公立游泳池營運團隊率先響應節水機制、珍惜水資源，在此非常時期，市府將持續緊盯水情，配合中央推動各項節水應變措施，呼籲市民與民間業者一同共體時艱，度過旱期。

(工商 )