新人結婚前還是先「驗貨」比較保險，儘管許多人無法認同，但對印度一名新婚不久的新郎而言，他因為少了這個動作，懊悔不已，去年完成終身大事的他，原以為娶回美嬌娘，不料婚後對方卻以身體不適為由，拒絕與他行房，5個月後，人夫忍無可忍，強拉妻子到醫院檢查，不料報告出爐後，卻遭受晴天霹靂的打擊，原來新娘竟是變過性的男兒身，氣憤自己傻傻被騙婚。

據《新印度時報》報導，印度這名新郎去年10月結婚，婚後嬌妻卻一直以身體健康狀況不佳為由，拒絕與他行房，甚至不給他碰觸身體，人夫忍了5個月後，無法忍不下去，今年3月決定拉著妻子到醫院檢查，沒想到檢查報告出爐，讓他當場崩潰，覺得自己被「騙婚」。

原來，檢查報告證實人夫娶到妻子是男兒身，「新娘」眼見紙包不住火，只好向丈夫坦承表示，自己接受過變性手術，男性變女性，因為怕被丈夫發現這個秘密，才會一直拒絕行房與接觸。

人夫的家人得知真相後暴怒，痛斥新娘騙婚，隨即將她軟禁，不料新娘卻向警方報警求救，此事因而鬧上警局。警方將雙方帶到警局詢問，男方家屬氣得把來龍去脈告訴警方，這起荒唐騙婚事件才曝光，據了解，警方已將女方交給她家人，全案將持續進行調查。

(中時新聞網)