桃園療養院為了迎接未來智慧醫療與遠距醫療的新浪潮，特別邀請衛生福利部醫事司長劉越萍於3月15日上午發表演講，桃園衛生局副局長蘇柏文、部立桃園醫院院長徐永年，偕同部桃3位副院長及多位行政主管，以及關西培靈醫院代表等人士也前來共襄盛舉，一同關注智慧與遠距醫療的最新發展。

近年來智慧醫療和遠距醫療已經逐漸走入大眾的生活領域，隨著5G時代來臨，遠距醫療也於今年正式納入健保給付，初期將在山地離島地區，於眼科、皮膚科、耳鼻喉科與急診試辦，遠距醫療則是利用遠距通訊傳遞醫學資訊的新科技，開創一種新的醫學溝通的方式，特別在新冠疫情的影響下，更成為世界共同的潮流與趨勢。

劉越萍以「智慧醫療與遠距醫療之規畫與發展」為主題發表演講，他提到，美國因為疫情嚴峻，加上商業保險制度的鬆綁，加快了遠距醫療的發展，然而隨著遠距醫療的使用率增加，也凸顯了城鄉與各年齡世代數位落差的議題，這些國外的發展經驗可以作為日後台灣規畫的借鏡。

劉越萍也從法律面、科技面與醫學倫理等多個面向，分析闡述智慧醫療對於大眾生活與醫療產業的衝擊與影響，揭示了國家於此領域的發展重點，對於未來臨床醫療、學術單位與相關產業的合作，也表示高度的樂觀與期待。

桃療為北區精神醫療網核心醫院，未來將依循相關衛生政策的規畫方向，持續與陽明大學腦科學研究所、陽明大學數位醫療中心以及交大智慧醫療推動中心等機構密切合作，共同開拓精神醫療之大未來，將遠距與智慧科技運用於精神疾病的診療，期能全面提升醫療照護品質，造福更多患者。

(中時 )