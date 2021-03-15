多家在緬中企昨天遭民眾打砸搶燒，還有反軍政府的網友號召攻擊中國工廠。中國官媒環球時報今天評論稱，希望中國介入緬甸局勢的當地人應該保持清醒頭腦，並暗指西方國家並不可靠。

緬甸軍方2月1日發動政變後，民間懷疑中國暗助的反中情緒高漲，14日更有民眾闖入中資工廠破壞，造成人員受傷。中國駐緬甸大使館晚間發表談話，指此事「性質十分惡劣」，要求緬方查處肇事者。

根據中共外圍官媒環球時報，社群平台推特（Twitter）上，還有帳號發文向緬甸軍政府警告：「如果有一名平民被殺，就會有一家中國工廠化為灰燼」。此帳號的官方認證是「緬甸人權網路（BHRN）創始人兼執行主任」。

環時今天發布評論，除了要求緬方嚴懲攻擊者、賠償受衝擊的中企之外，也強調中國不對緬甸局勢「進行強行干預」、「中國是緬甸各方的朋友」，並批評美國要求中國在譴責緬甸軍方一事上站相同立場。

中國官方至今未以「政變」形容緬甸軍方在2月初逮捕翁山蘇姬在內執政黨「全國民主聯盟」的相關行動，但參與了聯合國安理會對緬甸局勢的聲明，譴責對和平抗議者使用暴力。

評論說，美國要求中國與它一起譴責、制裁緬甸軍方，「這有悖中國的一貫立場，中方當然不會接受」，並指緬甸周邊國家也都未加入美國和西方的態度。

評論稱，緬甸衝突各方都希望中國支持他們，但如果中國選擇了某一方參與緬甸內部的政治紛爭，將中國的立場和利益在緬甸施展，「這肯定有違緬甸社會的集體長期所願」。

評論說，緬甸多民族林立，內部矛盾錯綜複雜，「如果大國都干預緬甸內部事務，將是緬甸國家利益的不可承受之重」，稱中國若從這麼近的地緣位置介入緬甸局勢，將成為中緬關係的噩夢。

話鋒一轉，這篇文章說，西方現在公開支持民盟，但是之前他們也因洛興雅人（Rohingya）問題強烈譴責民盟政府，翁山蘇姬在西方輿論中大起大落。「中國尊重緬甸人民自己處理本國事務的權利，強調在緬甸憲法和法律的框架下和平解決問題，這是中國對緬甸的真誠善意。」

評論呼籲緬甸希望中國當下介入該國局勢的力量保持清醒頭腦，為緬甸長期的獨立自主著想。

(中央社)