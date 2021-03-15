響應315世界消費者日，行政院消保處與消基會連袂號召咖啡業者推行減塑方案。消基會今天說，數家便利超商允諾，將推出自備咖啡杯的優惠措施，並呼籲量販、飲料店加入。

行政院消費者保護處今天舉辦「挑戰無塑生活 真心疼惜台灣」記者會，消費者文教基金會與會發布推動相關行動的進程。

行政院消保處長劉清芳說，國際消費者聯盟（CI）倡議今年3月15日世界消費者日活動主軸為「杜絕塑膠污染」Tackling Plastic Pollution），鼓勵全球響應，且CI引述一項在歐洲、美國及南美洲進行的研究調查發現，消費者購物時會攜帶購物袋占72%，並有74%消費者願意花更多錢在環保包裝上。

她並說，根據環保團體估計，國內每年消耗20億個紙杯，2020年疫情爆發，外送及外帶需求更大，因此消保處與消基會展開聯合行動，呼籲飲料業者響應減塑。

消基會董事長黃怡騰說，萊爾富、統一超商、以及OK便利商店，將推出比現行更優惠的自備飲料杯措施。

另外，環保署的網站資料顯示，約有30多家業者提供現金回饋、集點優惠等活動。不過綠色和平補充，去年曾隨機市調超商、手搖飲等6、7家業者，在現行優惠制度下，消費者自備飲料杯占比不到1成。

黃怡騰也說，業者目前推動的優惠活動下，消費者自備飲料杯占比，僅百分比個位數，希望業者推出更具吸引力的方案，並長期執行，除上述超商，也將邀請其他飲料業者、量販、超市響應，之後會公布新增業者名

單及方案。

消保處補充，主管機關環保署自民國91年起推動限塑政策；100年起更規定連鎖速食店、便利商店及飲料店提供自備飲料杯的消費者優惠，目前9成以上的連鎖飲料店均採現金優惠，高單價優惠達10元。（編輯：管中維）1100315

(中央社)