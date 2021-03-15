16歲少年阿欽，國二時罹患「思覺失調症」，出現聽幻覺和不安情緒，學業中斷，由中醫大新竹附設醫院身心科主任王明鈺進行定期藥物治療，並轉介到社區復健中心復健，阿欽病況較穩定後學習版畫、羊毛氈、黏土等藝術創作，作品非常豐富。
王明鈺指出，思覺失調症是一種大腦神經疾病，原因不明，較常發生於年輕族群，患者會出現妄想或幻覺等精神症狀，多數以藥物治療緩解症狀和延緩惡化。
目前也有長效針劑針，對不願意口服藥物的患者是一個很方便的選擇，另外透過心理治療或藝術創作，也可讓患者學習如何因應症狀，控制情緒，穩定病情。
王明鈺說，阿欽隨著藥物調整與復健，病況慢慢穩定，也對週遭人事能夠更加融入，常常帶作品與醫師分享，情人節時還手折紙玫瑰送給她，讓她深受感動，也加鼓勵阿欽發揮長才多多創作或往藝術發展
王明鈺把阿欽的創作掛在身心科診間，讓就診患者感受到藝術氣息，阿欽受到鼓勵參加精神健康去汙名化的繪畫比賽，希望藉此告訴社會大眾，精神疾病並不可怕，持續接受治療，病況終究可以得到穩定，可以正常上班上學。
王明鈺並指有位因身體疾病失業，陷入憂鬱的中年女性阿芳，門診時她以阿欽沒有被幻聽給打敗的故事鼓勵，阿芳深愛感動，把家裡珍藏的畫筆和顏料送給阿欽。
阿欽收到禮物很開心，畫了一幅送給阿芳，也將創作的比卡丘黏土送給醫院，當作其他接受注意力訓練的孩童的獎品，並決定9月復學要攻讀設計。
王明玉指患者透過藝術交流，是一種愛的傳遞，讓彼此有正向發展，能增進自我價值與利他的感受，也加強了治療效果。
(中時 )
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