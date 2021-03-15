中醫大新竹附設醫院身心科主任王明鈺指阿欽的創作掛在身心科診間，讓就診患者感受到藝術氣息。（羅浚濱攝）

16歲少年阿欽，國二時罹患「思覺失調症」，出現聽幻覺和不安情緒，學業中斷，由中醫大新竹附設醫院身心科主任王明鈺進行定期藥物治療，並轉介到社區復健中心復健，阿欽病況較穩定後學習版畫、羊毛氈、黏土等藝術創作，作品非常豐富。

王明鈺指出，思覺失調症是一種大腦神經疾病，原因不明，較常發生於年輕族群，患者會出現妄想或幻覺等精神症狀，多數以藥物治療緩解症狀和延緩惡化。

目前也有長效針劑針，對不願意口服藥物的患者是一個很方便的選擇，另外透過心理治療或藝術創作，也可讓患者學習如何因應症狀，控制情緒，穩定病情。

王明鈺說，阿欽隨著藥物調整與復健，病況慢慢穩定，也對週遭人事能夠更加融入，常常帶作品與醫師分享，情人節時還手折紙玫瑰送給她，讓她深受感動，也加鼓勵阿欽發揮長才多多創作或往藝術發展

王明鈺把阿欽的創作掛在身心科診間，讓就診患者感受到藝術氣息，阿欽受到鼓勵參加精神健康去汙名化的繪畫比賽，希望藉此告訴社會大眾，精神疾病並不可怕，持續接受治療，病況終究可以得到穩定，可以正常上班上學。

王明鈺並指有位因身體疾病失業，陷入憂鬱的中年女性阿芳，門診時她以阿欽沒有被幻聽給打敗的故事鼓勵，阿芳深愛感動，把家裡珍藏的畫筆和顏料送給阿欽。

阿欽收到禮物很開心，畫了一幅送給阿芳，也將創作的比卡丘黏土送給醫院，當作其他接受注意力訓練的孩童的獎品，並決定9月復學要攻讀設計。

王明玉指患者透過藝術交流，是一種愛的傳遞，讓彼此有正向發展，能增進自我價值與利他的感受，也加強了治療效果。

(中時 )