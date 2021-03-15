針對大陸全國人大通過修改香港選舉制度，中廣董事長趙少康今天嚴厲地向北京當局喊話，中共前領導人鄧小平曾說，香港實施一國兩制50年不變，但如今變成「一國1.1制」，呼籲北京當局，大國講話要有大國的風度，若無法讓人相信，否則未來如何交往。

趙少康還說，他持續關心香港議題，呼籲港府應先立即釋放壹傳媒創辦人黎智英，及47位遭收押的民主派，國家不該把人押這麼久，而且還沒定罪就押人。

大陸全國人民大會日前通過修改香港選舉制度，設立多項選舉的候選人審查制度，重構特首選舉委員會和立法會，引起外界高度關注。

趙少康表示，中共前領導人鄧小平曾說，在香港實施一國兩制50年不變，而且50年一到還可以再延，他推測當年鄧小平希望在香港能貫徹法治，實施民主後，進而影響中國大陸。

趙少康說，如今一國兩制不復存，現在演變成「一國1.1制」，香港與大陸已沒有什麼差別，香港的立法會已死，被人大取代。

他強調，台灣跟香港的情況不同，香港主權已被大陸收回，但中華民國是主權獨立的國家，北京當局要認真思考，若摧毀香港的民主制度，除對大陸本身很可惜，台灣人民也會非常失望，況且原本就沒有人能接受一國兩制，現在更無法接受。

至於九二共識在台灣還有市場嗎？趙少康說，九二共識和中共沒收香港選制是兩回事，鄧小平的談話應該是定海神針，若他講的話都可以改變，以後大家便不太能相信北京當局的談話，他喊話，北京當局應有大國的風度與可靠度，否則你講出來的話無法讓人相信，未來如何進一步交往。

(中時 )