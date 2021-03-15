近幾年新媒體盛行，開直播、經營社群、拍YT影片等，讓不少正妹網紅冒出頭，而隨著關注人數增加，網紅圈掀起一股過年過節向粉絲開禮物清單的風潮，甚至直接許願讓粉絲包紅包的都有，直播主出身、被封為「雅典娜女帝」的YouTuber奎丁，近日就拍片談到這個現象，表示有點無法理解，決定親身實測，在影片換上超尺度中空戰袍，拍了美照上傳IG並列出生日禮物清單，沒想到最貴的300萬賓士E250白色轎車也有人要送，還不只一個人。

奎丁日前在YouTube頻道上傳了一支新影片，題目是《網美斂財！許願就能成真？》，她開頭就直率表示近來看到不少網紅會在社群上討生日禮物，會列清單寫下想要的東西，甚至有人直接公開帳號讓粉絲匯款，奎丁覺得有些看不慣，但也不能說網美們這樣就有錯，決定折衷來做個實驗「既然你制止不了他們，那就加入他們嘛！」。

奎丁為了實測討禮物，穿上中空露溝戰袍，直言不知道這件毛衣在保暖哪裡。(取材自奎丁YouTube頻道)

而為了完善這項實測，身材火辣的她特地找來一件自己「看不太懂」但在網美界很夯的毛衣款式，接著爽快拉開厚重外套，秀出戰袍，只見她穿的是一件套頭黑色毛衣，胸前部位大大開了口，完美露出胸口那一塊肌膚，豐滿上圍與深溝直接出來見客，非常性感。

奎丁直言這件衣服論功能實在也不知道是在保暖哪裡，但應該足夠吸睛，於是穿著這套衣服拍下幾張撩人的美照上傳到IG，並跟小幫手一同動腦，列出充滿「網美風」的11項生日禮物清單，寫道：「生日快到了，怕你們想不到要送什麼，貼心的幫你先列好了」，清單包含iphone12手機、空氣清淨機、Chanel金球包、Cartier白氣球手錶，最貴重的是賓士E250白色雙門轎車，價值超過3百萬，還有一個無價之寶「脾氣耐性好的男友」。

奎丁也拍下實測結果，表示貼文後真的收到很多認養禮物的簡訊，她公開了其中一封簡訊，對方指名要送賓士，讓奎丁傻眼，趕緊回應：「太浮誇，我收不起啦，我就寫寫而已」，結果對方竟說：「太難過了！竟然沒辦法送給我最愛的youtuber！」，而要認領送車的還不只這一個。

但奎丁坦言，在學習時下網美們風行的許願討禮物這件事時，她個人實際做起來覺得非常尷尬，因此這回實測，對於送車的粉絲她都婉拒了，但收下幾個鐵粉送的iPhone ProMax 512G、空氣清淨機跟高階鍵盤，同事們笑奎丁錯過發財機會，但她覺得無所謂，「自己真的很想要的東西，還是自己去買才有成感」。

網美斂財！許願就能成真？奎丁兩字能換多少錢？【奎丁Zamy】

(中時新聞網)