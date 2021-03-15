警方循線破獲查扣超過3000件仿冒品，9個月營收逾4500萬元。（警方提供）

警方循線破獲查扣超過3000件仿冒品，9個月營收逾4500萬元。（警方提供）

警方循線破獲查扣超過3000件仿冒品，9個月營收逾4500萬元。（警方提供）

蕭姓主嫌及張姓夫婦涉嫌利用30個網拍帳號，標榜專櫃正品、正品代購，販售LV、ROLEX等品牌仿冒品，且為吸引買家注意，還大手筆刊登購物網站廣告增取曝光，警方循線破獲查扣超過3000件仿冒品，9個月營收逾4500萬元。

警方調查，蕭姓主嫌利用12個人頭假身分申請30網拍帳號，標示以「專櫃正品、本店只賣100％全新正品、正品代購」及「專櫃正品、質量保證」等詐欺話術，並大量購買網拍賣場廣告服務，讓商品於網頁置頂，增加曝光度來吸引買家點閱。

保安警察第二總隊刑事警察大隊日前受理民眾報案，先前往張姓夫婦位於桃園的倉庫，查扣仿冒LV、ROLEX、HERMES、Tory Burch、Calvin Klein、CASIO等商品3000餘件、犯罪所用手機2支及桌上型電腦主機1台等證物。

2月24日再與桃園市刑警大隊偵五隊共同執行第2波行動，兵分多路同步至台南市、高雄市、台中市等處所拘提蕭嫌集團共6人到案，查扣犯罪手機5支、金融卡1張及帳冊4本。

警方指出，向法院聲請財產扣押，共扣押金融帳戶4個，帳戶總金額約100萬元及土地1處（價值361萬元），共扣押不法所得約400餘萬元。

警方清查自2019年5月起至2020年1月15日止，短短僅8個月而已，光從網拍平台匯入蕭嫌銀行人頭帳戶款項超過4500萬元，再用化整為零方式洗錢漂白，藉此規避司法查緝。

警方將洗錢所用的18個帳戶設為警示帳戶，凍結30餘萬。訊後依涉嫌違反詐欺罪、洗錢防制法及商標法移送法辦。

(中時 )