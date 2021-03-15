溫昇豪代言人嵾精。（黑松生技H＋提供）

溫昇豪拍人嵾精廣告。（黑松生技H＋提供）

「戲劇男神」溫昇豪獲邀擔任黑松生技H＋首位年度代言人，以暖男形象為品牌帶來全新風貌，日前拍攝黑松人嵾精廣告，溫昇豪為了在廣告片中有更完美的演出，不斷反覆彈跳多次，展現超強腰力，令現場人員讚嘆不已。溫昇豪表示：「拍攝當天大概凌晨5點就起床，我是個只要有一點累了，在鏡頭前就會無所遁形的人，除了鍛鍊身體，保健食品一定不可少，這次非常幸運的接拍到人蔘精廣告，邊拍片邊補身體一舉兩得！」

身兼好丈夫與好父親角色的溫昇豪，親民愛家形象，與黑松生技H＋的品牌定位「全家人的健康管理」非常契合。對於能夠擔任全品牌的年度代言人，溫昇豪表示：「很開心可以成為黑松生技H＋的代言人！黑松沙士是我們從小喝到大的飲料，對我來說，黑松是一個代表台灣的在地品牌，就是有種信任感。這次代言黑松生技產品，非常推薦給大家，希望大家能夠像我一樣，energy飽滿！」

出道20年的溫昇豪一直是默默耕耘的認真演員，近年在許多知名戲劇作品中有不錯的表現。繼2019年以《我們與惡的距離》敲響金鐘後，也在《俗女養成記》、《最佳利益》、《火神的眼淚》中有精湛的演出。2021年，溫昇豪演藝事業持續穩定看漲，戲劇、電影、實境秀等作品滿檔、代言邀約不斷，現階段在工作或是家庭，更需要隨時轉換角色。因此在工作快沒電，想加速醒神、回復動能時，他透過自己代言的保健食品支持，如行動電源般，在電力耗盡時即時快充元氣。

(中時 )