高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）今日宣布正式發售鋼影TOUGHRAM XG RGB系列 DDR4記憶體16GB (8GB x 2)，一口氣推出3,600/4,000/4,400/4,600MHz四種規格供選擇，曜越指出，推出自有品牌的記憶體，係希望打造有別於其他電競記憶體的風格，為消費者帶來獨特的視覺體驗。

曜越指出，這款記憶體可與AMD跟Intel DDR4主板相容，採幾何造型的鋁合金散熱片能大幅提升整體散熱效果。作為曜越TOUGHRAM系列記憶體中的高階產品，鋼影TOUGHRAM XG RGB擁有16顆可編程LED燈，搭配X造型的導光條可控8個燈區，讓玩家能隨意組合自己喜愛的絢爛色彩。其搭載TOUGHRAM軟體，可自由切換超過25種預設燈效；亦可使用曜越的燈光編輯軟體炫光創客NeonMaker來編輯燈效時間軸，或連動TT RGB Plus生態系產品，綻放專屬的炫彩視界。此外，鋼影TOUGHRAM XG RGB系列記憶體也可支援具5V插座的主板，讓玩家能用主板燈光控制軟體直接調整燈效。

此外，曜越也於今日宣布鋼影TOUGHRAM RGB DDR4新色記憶體-尊爵金與競速紅3,600MHz 16GB (8GB x2)正式發售！曜越希望提供熱愛RGB的玩家豐富的選擇，在打造專屬系統的同時也能享有鋼影TOUGHRAM XG RGB和TOUGHRAM RGB系列記憶體的卓越表現。

(工商 )