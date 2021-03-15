王瞳（左）與胡瓜賣力演出。（民視提供）

王瞳、胡瓜與小選手們。（民視提供）

胡瓜與王瞳近日主持民視《台灣那麼旺》，白色情人節14日這天播出收視創新高，平均收視3.62，總收視人口1,548,000人，收視第二高點4.34落在6歲小選手張婧衧選唱尤美〈為著十萬元〉，最高點4.4則落在9歲鄧品硯演唱〈夢不到你〉，胡瓜誇小小歌手根本是「收視率吸引器」。

胡瓜神來一筆，6歲女孩張婧衧熱唱〈為著十萬元〉時，他與王瞳被她「歌仔戲式又道地」的台語唱腔開起開關，整個戲魂大爆發，臨時出考題要王瞳一起演出口白戲碼，王瞳誇張式表情與演技，搭配6歲張婧衧悲情口白，舞台上「一悲一喜」的混搭表演，讓現場笑聲不斷，王瞳一激動居然醜臉哭喊，外加跪下抱著胡瓜大腿，雙手「夾殺」胡瓜大腿內側，更讓「短劇天王」胡瓜頻頻笑場，直呼有點癢。

胡瓜提及高手組戰況激烈，衛冕者麗小花意外失去寶座，引發網友大罵評審，尤其是給麗小花最低分的羅文聰老師，已經都快要被人身攻擊，王瞳緩頰感謝觀眾支持還上網討論，但要理性發言，比賽有輸有贏才精采。

(中時 )