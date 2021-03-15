大坑4號步道(圖：中市府觀旅局提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

臺中大坑風景區對於臺中市民而言，如同一座後花園，其中總共有12條登山步道，具不同的難易度，民眾可依照自身體能狀況選擇合適的步道攀爬，藉由登山一同共遊，在過程中讓感情加溫創造美好的回憶。其中知名包括：大坑1號到5-1號登山步道，原始相思木棧道依著山稜線以及溪流交錯建造，讓許多人都慕名前來朝聖，民眾除了走步道健行外，還能大口呼吸，吸取芬多精放鬆身心靈，體驗大坑登山樂趣。

清晨中的大坑5-1步道(圖：中市府觀旅局提供)

廍子公園(圖：中市府觀旅局提供)

中市府觀旅局長林筱淇表示，除了登山走步道，3月是黃花風鈴木盛開綻放的花期，下山後還能順遊台中市最美黃金公園的大坑廍子公園賞花，盛開滿滿金色花海充滿著浪漫偶像劇氛圍，不僅吸引許多網美及攝影師駐足，也是拍攝情侶照的絕佳景點。

另外，臺中北屯區祥順東路的沿線，大坑風景區還有四座不同特色的景觀橋，包括：新桃花源橋、浪漫情人橋、大坑清新橋，以及藍天白雲橋共四座不同主題特色的文化景觀橋，除了新桃花源橋橫跨廓子溪以外，其餘皆為跨越大坑溪，橋梁連接了四號道路，通往北屯區、大坑區、太平區等地。

大坑粉紅情人橋(圖：中市府觀旅局提供)其中最知名度為「大坑粉紅情人橋」，設計師當時以玻璃橋面和光影的設計巧思，使得情人橋在夜晚時可藉由倒影和橋體本身形成了愛心形狀，讓來到這裡的遊客沉浸於其中。到了大坑當然還要品嚐當地美食，除了品嚐榮獲米其林必比登的甕仔雞外，也有許多熱門美食及景觀餐廳，還有芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，晚上逛逛知名的太原觀光夜市後，甚至可就近入住大坑溫泉會館泡好湯舒緩一天的疲勞。

蝴蝶橋(圖：中市府觀旅局提供)大坑清新橋由噴泉式肋骨形狀打造，象徵大坑地區青翠山林的景色，因橋樑特殊的弧形、對稱的外觀設計，狀似一隻展翅高飛的蝴蝶，因此也被稱作「蝴蝶橋」。在夜間璀璨的燈光點綴之下，整座橋宛如一場精彩的燈光水舞秀，綠色的弧線鋼樑像是水柱噴發，搭配鋼樑末端的明亮藍色光點，呈現活力動感之美，絢麗奪目的樣貌，早晚總是吸引不少攝影愛好者駐足此處拍攝留下紀念。

新桃花源橋(圖：中市府觀旅局提供)

「新桃花源橋」為大坑景觀橋群之中最早興建，同時也是最大的一座橋樑，它的外觀為白色的涵洞式造型，橋面兩側設有人行步道，便於民眾悠閒散步、觀賞沿途風景，值得一提的是，步道上的楓葉裝飾，為大坑地區的特色之一。側面看來像座豎琴的浪漫情人橋，以斜拱式的鋼管建成，粉紅色的外型，地面玻璃的設計，是一座為行人專屬的陸橋。

藍天白雲橋(圖：中市府觀旅局提供)

古典幽雅的藍天白雲橋，以藍白兩色做搭配，採用天壇衍架的型式，與晴空中的藍天白雲相呼應，夜幕低垂之時，橋樑點燈映襯著黑夜星空，彷彿是一座通往奇幻樂園的入口。

相關訊息可至台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。

(中時新聞網)