台北股市今（15日）開盤以16256.58點、小漲1.4點開出後在平盤上下震盪，終場集中市場加權股價指數以16249.33點作收，下跌5.85點，台積電開盤以平盤614元開出，但受ADR下跌以及即將除息影響，盤中一度下跌5元至609元，收盤收在611元，小跌3元。

美股上周五漲跌互見，那斯達克與費城半導體指數收盤都呈現下挫，台積電ADR收盤下跌1.88%，聯電ADR也下跌0.45%。台積電雖開平，但除息前觀望走勢疲弱，一度下跌5元至609元，聯電也開低走低，盤中一度來到48.1元，下跌1元，聯發科開盤上漲1元，回到900元價位後，便守在平盤以上，而被動元件的國巨、華新科則是開低走升，10點過後即走在平盤之上。

金融、航運類股走勢表現相對強勢，富邦金、國泰金漲幅都在1%以上，長榮、陽明、裕民都上漲2%以上，新興更是開高走高，站上漲停板22元，成交量也大幅增加。

法人表示，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔上下震盪，包括美股和陸股都一樣，未來台股高檔整理機會大。台股最重要的護國神山台積電近期漲多拉回，也讓指數補缺口再上攻，未來量能變化，將是觀察重點。

(中時新聞網)