高力國際今（15）日表示，台商回流大本營台中市七期商圈，受惠需求殷切，區內辦公大樓的進駐率，由2018年第二季的54％，大幅成長至2020年第四季的87％，近三年內，就增加33％，顯見需求確實有成長；據最新內政部實價登錄揭露，台中市七期指標商辦「中信金控臺中金融大樓」，單坪每月租金達1,550元，刷新七期商辦租金「天價」紀錄，成為最高租金單價。

負責該棟租賃代理的商仲高力國際指出，該棟大樓自2018年落成，2018年第四季由台灣人壽獨家委託高力國際招租，歷經約2年的時間，進駐率已達到9成以上，平均每年去化率達45％，高居七期之冠，全棟只剩2個單位招租，可以說是相當搶手。

高力國際表示，作為台商大本營的台中市，是美中矛盾及台商回流潮的直接受惠者之一，近兩年企業投資活絡。

高力國際表示，台中市七期商圈可以說是中台灣最重要的金融商業重鎮，各家金融壽險早已在七期布局中台灣總部，而此波進駐七期商圈熱門的產業類別除了金融及專業服務外，還有科技資訊業及餐飲業。

以「中信金控臺中金融大樓」為例，進駐裡面知名的企業，包括：Deloitte 勤業眾信會計師事務所、3M、東森集團、墨力國際集團、安成餐飲集團等。

(工商 )