邱男及賴男為幫人報復恐嚇仇家，各以10萬及20萬元代價找來田姓及王姓等少年下手開槍，先後在去年10月間凌晨到位於大里的何姓及蔡姓仇家住處，持改造槍枝朝大門各掃射11槍及2槍警告恐嚇後逃逸，警方循線逮捕邱男等人，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴，並將5名少年移送少年法庭。

起訴書指出，男子「阿蒲」與何姓男子發生爭執嫌隙，40歲邱男幫「阿蒲」找人去開槍報復恐嚇，他在去年9月間與廖姓少年，到新竹找前女友田姓少女徵詢，表示要花10萬元代價找敢開槍的槍手，少女推薦自己胞弟田姓少田出馬，田姓少年再找林姓及廖姓少年參與，事前還去探勘地形及棄槍地點。

「阿蒲」交付邱男改造長槍及短槍各1枝及一批子彈，邱男等將槍彈轉交給田，並教槍枝用法。田及林姓少年兩人在去年9月10日凌晨2時許，搭計程到何男位於大里住處，由林把風、田則持長槍朝鐵門掃射11槍，田、林兩人搭乘計程車離開先棄槍後，再輾轉換了5輛計程車及變裝，回新竹住處。

邱男及賴男在去年10月間再尋槍手，與王姓少年談好報酬20萬元，並交付2支改造手槍及子彈。王及黃姓少年等人在同年同月24日凌晨1時許搭計程車到位於大里區的蔡姓男子住處，由王持槍朝大門開2槍後離去。

案發後，邱男等人逃亡。警方獲報循線陸續在同年10月12日及18日起展開搜索查獲，邱男、賴男及涉案少年等人，先後落網。檢方全案偵結，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴主嫌邱男及賴男。

(中時 )