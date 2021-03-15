古色古香的老宅外觀樸實，但裡面設備應有盡有。(吳建輝攝)

彰化縣田中鎮民汪玉女嫁到彰化田中30餘年，與先生經營機動車配件工廠，事業有成想回饋鄉里，斥資近千萬買下自家旁一幢老宅，提供社區長輩共餐與活動的空間，還購買運動器材讓長輩使用，汪玉女說，未來每周1、3社區長輩都能到這裡共餐，平日則是全天開放，讓長輩有一個安全無虞的活動空間。

1995年就成立田中鎮東興社區發展協會，算是國內發展相當早的社區發展協會，就連前總統陳水扁都曾蒞臨，隨著時間流逝，原本的社區志工慢慢老去，甚至無法走到社區參加活動，汪玉女說服老公買下隔壁老宅，140坪的土地加建物，還自己寫計畫向縣府申請，成功設立東興社區第一個關懷據點。

汪玉女說，自己的住家算是在社區的正中心，有許多長輩都住在附近，社區活動共餐甚至要跑到隔壁社區，因此起心動念想在這裡成立據點，剛好隔壁鄰居有意出售，剛好場地相當適合，有房子，小廣場，後面還有一塊小農田，可以讓長輩開心農場。

汪玉女強調，不少長輩現在都足不出戶，因為社區活動中心真的太遠，縱使要找鄰居聊天也不一定在家，現在大家的住家附近，就有一個可以運動、種菜、聊天聯絡彼此感情的地方，而不是只是待在家中，未來還有手作、繪畫、烹飪等課程，讓長輩活到到老學到老。

田中鎮長洪麗娜說，汪玉女也是自己多年好友，他與先生兩人也是相當成功的企業家，本著取之於社會用之於社會的胸襟，出錢出力帶領志工們烹飪共餐的伙食，讓社區長者有地方可以去；里長游文義說，未來到社區共餐的長者每月僅要繳250元，目前已經有超過40人報名。

汪玉女不僅買房供社區長輩使用，還購買健身器材要讓長輩運動。(吳建輝攝)

社區關懷據點裡面設備應有盡有，全新的冰箱、飲水機，後方還有小農地可以供長輩種菜。(吳建輝攝)

(中時 )