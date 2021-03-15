已婚的民進黨立委王定宇日前被周刊拍到民進黨發言人顏若芳疑似同居，王定宇神隱多日後，今首度現身面對媒體，澄清緋聞，但顏若芳至今仍無任何消息，據悉，黨內高層為避免民進黨形象受損，不排除讓顏本周卸下發言人職務，網友為此痛批民進黨，為啥出事是女方扛，不是王定宇下台。

王定宇今（15日）上午現身立院受訪，對租屋一事表示，和顏若芳真的就是房東和房客、單純分租關係，房子僅租幾個月而已，現在已不再租了。他也提到，這段時間讓支持的朋友擔心，也讓媒體朋友花了很多時間，覺得「不好意思」，並強調，太太從租屋到不租都清楚。

不過，《周刊王》今報導，雖然王定宇終於露面，但顏若芳卻仍無消息，臉書從3月5日後就未再更新。據悉，黨政高層在上周下令顏休假一周後，為避免民進黨形象再受議，黨內不排除讓顏若芳在本周卸下黨職，藉此平息風波。

對此，網友譏諷「再一次由女方承擔背鍋，可笑性平」、「還真是個男人！出事小女人扛」、「要選舉就提女權，出事了就女方扛，還真厲害耶」、「一個成功的男人，身後就會有一堆替他犧牲的女人」、「這內容有男女平等嗎？當房東怎麼比房客委屈」、「不是啥都沒發生？是顏若芳可以犧牲嗎」、「為什麼只有女方扛？民進黨的側翼婦女團體怎麼噤聲了」。

(中時新聞網)