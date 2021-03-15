俗話說人不可貌相，千萬別以貌取人！搜狐網命理專欄就公開3大最會扮豬吃老虎的星座，別看他們表面一副老實的樣子，其實內心非常狡猾。

▍1. 天蠍座

天蠍座他們在表面上看來總是嚴肅認真，讓人覺得他們很有教養，以為他們不會耍什麼手段，但實際上，安靜的外表只是他們保護色，真正的天蠍做事穩重，待人處事總是經過慎重考慮，因為他們想得多，所以讓人覺得他們比較死板，但死板的深層意思其實是「算計」。

天蠍座一直都奉行著社會的厚黑學，秉持著「人不為己天誅地滅」的原則，對於踩著別人的頭往上爬的人，天蠍座一點都不怨恨，反而覺得他們身上有很多值得學習的地方。對於別人，他們也不信任，習慣於惡意揣度，他們的內心是十分陰暗的。

▍2. 射手座

提到射手，想到的關鍵詞總是開朗活潑、性格好、沒心機等，但其實他們的原則性很強，如果不小心得罪了射手，他們一定會想盡辦法報復，射手堅信「人不犯我我不犯人，人若犯我必當奉還」的概念，但他們的本性其實非常善良，不屑利用小手段去為自己爭取利益，但是如果將他們放在復雜的環境下，讓他們遭受打擊的話，他們就會扮豬吃老虎，給別人致命一擊，即使原本再善良也可以變成精明狡猾的陰謀家。

射手座人有著出色的洞察力，加上細膩的心思，可謂很難被算計的類型。射手座人對於為人處事的細節最為在意，在他們面前耍心機或手段都很容易被看出破綻。

▍3. 摩羯座

摩羯座的人表面看似單純老實，一副天真無害的樣子，其實這只是摩羯座的面具，他們對於內心認定的事情會堅持到底，邁著目標前進。而論心機，沒人能比上摩羯座，誰要是惹到了他們，他們的報復手法只會一個接一個，內心狡猾堪稱老狐狸。

看似無害的摩羯座，實際上是城府最深的一個星座，你永遠也不知道他們內心在想什麼，更無法預料他會做什麼，讓人分不清什麼時候是真心，什麼時候是假意，和摩羯座相處都是三分真心七分靠猜。對摩羯座來說，沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人，只有共同的利益，他們是目標性非常強的一個星座，常常不擇手段達到目的，所以和他們相處千萬要小心。

(中時新聞網)