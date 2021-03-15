香港47名泛民人士因去年發起或參與去年民主派「35＋」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。香港總裁判官蘇惠德日前決定批准其中15人保釋候審，但香港律政司隨後就其中11人的保釋，向高等法院提出覆核。法官杜麗冰13日已處理其中5起覆核，今（15日）將再處理張可森、何啟明、施德來及李予信4名被告的覆核，而法官杜麗冰駁回律政司的保釋覆核，批准何啟明保釋，而另一被告張可森則須繼續還押候審。

法官今天批准何啟明以3萬元（港幣，下同）現金，及由兩名人事提供共10萬元擔保保釋外出，期間不准離港，另須遵守宵禁令，及每周一、三、五、日到深水埗警署報到，此外，他不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論；亦不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

除此之外，亦不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉；及不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

據港媒報導，今有押解被告的囚車於上午約9時抵達高院，庭外有大批警員駐守維持秩序。據司法機構網頁顯示，今日的覆核程序將由上午9時半至下午2時，分4段時間處理，法庭預計每宗覆核申請需時60分鐘處理。

至於上周六的5起覆核，杜麗冰僅批准鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林3人保釋，而前議員譚文豪、郭家麒則須繼續還押。

(中時 )