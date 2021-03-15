新北市議員林金結近年積極投身公益，擔憂民眾消防安全，近期捐贈新北市消防局7937個住宅用火災警報器和煙霧模擬屋，供消防局宣導使用，提供弱勢家庭更多保障。消防局長黃德清表示，新北市去年至今因住警器示警成功逃生案例共有118件，呼籲居住5樓以下老舊公寓民眾多多安裝，讓住家安全更有保障。

新北市消防局今在土城消防分隊舉行捐贈儀式，黃德清代表受贈住警器。林金結表示，過去自己積極公益慈善，除了捐贈復康巴士供弱勢使用、善款幫助貧困孩童就學及扶濟受災農民外，得知住警器對民眾消防安全的需要，加上消防局近年也積極推動老舊公寓裝設，因此花費200萬元購置，盼消防局能造福更多弱勢民眾。

黃德清表示，針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶等弱勢家庭，消防局有提供到府安裝住警器服務，住警器安裝容易、不用配線，只要裝上電池、以雙面膠黏貼牆面或天花板即可，可安裝在家中每個居室、走廊及樓梯，新北市有多戶家庭因安裝住警器成功逃生，呼籲民眾自行至網路商店、大賣場或消防器材公司購買，若有疑問也可致電消防局或當地消防分隊協助。

(中時 )