三接案卡關！趙少康提「能源高速公路」解套 預測：民進黨公投會輸

三接議題與藻礁公投延燒，中廣董事長趙少康今天提出「能源高速公路」構想，建議政府延著西濱架設管線，可以運送天然氣、水、通訊管線、電纜等，既省錢也能解決台灣能源問題。

蔡政府為達成能源轉型目標，力拚在2025年實現再生能源佔比達20％、天然氣發50％、燃煤30％的發電結構。最近因第三天然氣接收站設置，牽動底下藻礁的環境保育，環團發動藻礁公投，預計在18日遞交第二階段連署書給中選會，盼能在8月28日由公投民投決定。

中廣董事長趙少康說，蔡政府不要核能，但綠能上不來，而廢煤是全世界主流，因此仰賴天然氣，他擔憂台灣若超過一半發電來自天然氣，若大陸封鎖鄰近海岸，將導致運輸、儲藏出問題。

趙少康表示，目前台灣有高雄永安、台中港兩座天然氣接收站，他推測環團堆動的護藻礁公投會過關，而民進黨原本醞釀在基隆協和電廠旁蓋四接，由於底下有珍貴的珊瑚礁，因此最近民進黨不敢提，而將設置在台中港旁邊的第五座天然氣接收站，耗費1200多億元。

趙少康說，現在除了能源問題，也有缺水問題，因此他提出「能源高速公路」的構想，建議政府延著西濱架設管線，可以運輸天然氣、水、通訊管線、電纜等，除了從新北八里到台南八股，還可以延伸到高雄林園工業區，甚至延至屏東核三廠。

趙少康認為，這樣就不必徵收土地，可以省錢，同時也能解決台灣能源問題，不管是北電南送或南電北送等。

(中時 )