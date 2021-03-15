東陽（1319）自結2月合併稅前淨利3,133萬元，含認列匯兌損失2,402萬元，公司解釋主要受到春節假期長上班天數少；累計前二月合併稅前淨利1.48億元，每股稅前淨利0.25元。

東陽表示，OEM、AM汽車零件事業同步發展水性塗裝及電鍍品產品等具競爭力產品，並因應電動車的潮流，加強輕量化的新技術、新工法、新產品的研發，穩固台灣、大陸車廠的供應。

(工商 )