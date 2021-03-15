東陽前二月每股稅前淨利0.25元 13:512021/03/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結2月合併稅前淨利3,133萬元，含認列匯兌損失2,402萬元，公司解釋主要受到春節假期長上班天數少；累計前二月合併稅前淨利1.48億元，每股稅前淨利0.25元。 東陽表示，OEM、AM汽車零件事業同步發展水性塗裝及電鍍品產品等具競爭力產品，並因應電動車的潮流，加強輕量化的新技術、新工法、新產品的研發，穩固台灣、大陸車廠的供應。 《汽車股》東陽前2月每股稅前盈餘0.25元 本業獲利改善 大宇資 去年每股賺0.91元 (工商 ) #東陽 #每股稅前淨利 #合併稅前淨利 #二月 #認列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內外皆美 愛普去年賺逾一股本 04:102021/03/15 證券．權證 麗豐、達爾膚 去年賺逾1股本 04:102021/03/15 證券．權證 《半導體》信驊業績樂觀 外資維持中立、目標價2150元 11:252021/03/15 財經 《電腦設備》事欣科去年轉虧落底 仍擬配息0.5元 08:012021/03/15 財經 加百裕配息2.5元 12年新高 04:102021/03/15 證券．權證 《半導體》華泰去年每股虧0.48元 今年拚轉盈 10:512021/03/15 財經 兩大利多加持 微星技嘉可攻可守 04:102021/03/15 證券．權證 《半導體》今年營運看俏 南茂放量勁揚 11:082021/03/15 財經 利多助攻 漢唐去年EPS估逾20元 04:102021/03/15 證券．權證 財政部不推「囤房稅」的理由在這裡 09:462021/03/15 房市新訊 矽利光醞釀漲價 崇越電營運樂觀 04:102021/03/15 證券．權證 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 房地合一2.0 本周立院攻防 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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