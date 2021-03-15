花蓮市新興路支線工程上月底完工，目前正架設沿線交通號誌、標線、指標等相關設施，完成後將於26日開放通行。（羅亦晽攝）

花蓮市新興路是美崙地區通往花蓮火車站主要幹道，主線拓寬工程2018年4月開工，原訂去年6月底完工，卻因種種因素延宕迄今，雖然其支線工程已於上月底完工，預計26日開放通行，不過附近居民卻未領情，指出一延再延的工期及細節從未告知，痛批營建署只會埋頭苦幹，才會嚴重造成不便。

由營建署北區工程處負責「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」主線道、支線道拓寬施工，2018年施工，主線長996公尺、支線段長489公尺，全線均開闢為25公尺寬，雙向四車道及人行道，其中連接新興路及台9線間的支線段是新闢道路，上月底完工，預計26日開放通車。

立委傅崐萁服務處處長陳文卿表示，日前接獲多起投訴指出，工程延宕過久已嚴重造成交通不便，今邀請花蓮市公所、花蓮市民代表與多位里長前往會勘，了解新興路工程主線進度與支線沿線交通號誌、指標等問題。

營建署北工處副處長林敬賢表示，支線中興段已大致完工，分別依交通單位指示增設的路燈及沿線標線已完成、交通號誌則先使用臨時桿，不過號誌功能一切正常，目前僅剩標誌牌面，預計下周完成後，26日開放通車，屆時亦會將路口工程鐵皮圍籬內縮，讓路口左右轉順暢。

針對主線工程，營建署北工處東工組長鄧志光表示，新興路位於米崙斷層，0206地震造成地質變化，原設計擋土牆恐無法承載，期間辦理變更設計，加大檔土牆底座，並新增永久性水土保持等設施，加上該路段交通量大，只能「半半」施工，一邊施作工程，一邊開放通行，導致原總工程預算增加及完工日期延後，預計在明年3月底完成。

民義里長顏春有表示，施工期間不斷有里民向前詢問，工程為何一延再延，主線工程原預計去年6月底完工，後來改成年底，現在又改口為明年3月，說法如此反覆，且營建署只會拚命埋頭苦幹，從未主動告知，加上民義里連接道路的3個路口都因工程封住，嚴重影響出入，要求營建署與相關單位建立平台主動告知資訊外，並能如期完工，不要讓美意大打折扣。

(中時 )