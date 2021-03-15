和平警分局14日深夜執行擴大臨檢勤務，查獲4名逃逸外勞。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平警分局14日深夜執行擴大臨檢勤務，在大甲溪發電廠前攔停可疑車輛，發現車上4名(3女、1男)乘客神色慌張，經盤查均為失聯印尼籍移工，員警立即逮捕，並依防疫規定帶返天輪派出所偵訊。

和平警分局長吳燕山昨日晚上帶隊，率谷關派出所所長王繼生、天輪派出所所長許鍾煌及警員劉家均、廖瑛蓋等人，在和平區東關路大甲溪發電廠前執行擴大臨檢勤務，查獲4名失聯印尼籍移工。

警方表示，該4名非法移工分別從2016年至2021年間逃逸，期間以打零工為業，並無固定工作場所，但終究難逃和平警分局員警查緝到案，依違反就業服務法及入出國移民法，訊後移交內政部移民署中區事務大隊台中市第一服務站收容。

吳燕山指出，失聯外籍人士在本國非法工作，易衍生治安及社會問題，將持續運用各項勤務加強查緝，呼籲雇主切勿雇用失聯外籍移工，以免觸犯法令。

和平警分局表示，為因應近期治安狀況，台中市府警察局規劃3月12、13、14日連續3天擴大臨檢，以彰顯政府維護治安、打擊犯罪決心。

(中時 )