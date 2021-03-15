讀什麼科系最有出路？是許多家長及考生都關心的議題，一般認為理組的薪水會比文組高，有網友好奇文組年薪有機會破百萬嗎？引起熱烈討論，網友點名法律與金融相關科系最有機會。

原PO在《Dcard》以「文組年薪有機會破百萬嗎」為題發文指出，日前找工作時看104發現，行銷、影音製作、人資、設計等職缺，月薪最低只有25k，最高大概落在50k，還有一些寫面議，他好奇資深職缺及管理階層可以談到多高？有沒有機會到月薪100萬？

原PO指出，他前公司的薪水區間，資深iOS工程師薪水可以喊到年薪150～200萬，資深文組類職位年薪大概60～70萬，工作經歷一年的初級職位，理組也比文組一個月多2萬，假設一年漲一次薪水，文組的人是不是怎麼漲都不會有理組的年薪？

貼文一出引起眾人討論，網友點名法官、檢察官、政治人物、銀行主管、精算師，這些薪水都很高。有人說，法官從司法官學院畢業後，年薪就破百了，律師雖然難賺，但也有做到第三年、第四年年薪破百萬的；除此之外，文組要年薪百萬，可能要去捧銀行業金飯碗，據了解，國營銀行非主管的平均年薪就可破百萬。

其他網友紛紛回應「在台灣還是念理組好吧」、「工程師第二年幾乎都輕鬆破百」、「女友是代書，第一年就破百」；也有網友酸「怎麼不看看飛帆林九萬兄呢？」、「學學蘇貞昌女兒啊，剛開公司就能一直標到百萬的案子」、「當理組在實驗室拚命做實驗、趕論文，先想想你在做什麼」、「文組百萬不是很稀奇，前提是你要努力」。

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(中時新聞網)