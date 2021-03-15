比起乖乖牌，有時冰雪聰明的女人其實更能讓異性產生好奇心，搜狐網命理專欄就點名，獅子座、摩羯座及雙子座是3大最聰明的女性，讓男人都招架不住。

▍TOP1 獅子座

獅子座的女生非常高傲且有自信，她們有著超強的職場技巧，也自認能力強，什麼事情都在她們的掌控之中，很多獅子女在職場中都是女強人，往往能在職場中碾壓一堆男人，成為核心人物。加上獅子座的領地意識非常強，她們在生活中的各方面都想要佔據主導權，另一半只能乖乖的寵著她們，讓她成為家中的女王。

▍TOP2 摩羯座

摩羯座是一個非常霸道的星座，很喜歡掌控生活，不僅管理自己也控制他人，習慣把所有決定權都握在自己的手中，在伴侶關係之中，她們也喜歡佔據愛情與婚姻的主導位置，同時她們的能力也很強，如果要想駕馭摩羯女，那麼作為男人就只能懂她的心理才行。

▍TOP3 雙子座

雙子座是一個性格多變的星座，雙子女尤其如此！她們時而開心，時而悲傷，時而熱情，時而冷漠，她們性格不穩定，會隨著心情而變動，雖然很容易滿足，但她們追求自由，熱愛無拘無束的感覺，也非常喜歡玩，她們對吃喝玩樂之外的事情基本上都不感興趣，因此一般男生根本招架不住。

(中時新聞網)