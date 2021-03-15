從事殯葬業，多少會遇上一些不可思議的事件，一名女禮儀師就分享自己經歷，她在告別式上向兩名亡者心中默唸：「一路好走跟佛祖去修行吧」，但沒想到半夜睡覺被壓，竟是亡者竟跟著她回家，讓女禮儀師忍不住抱怨：「我像佛祖嗎？」。不過女禮儀師語氣幽默，加上兩名亡者都是高齡90餘歲的老太太，讓眾多網友看了忍不住大笑：阿嬤年紀大有重聽，要原諒啦！

「想了很久這短文不知道是要po爆笑還是po靈異。想想還是po靈異吧」，女禮儀師在臉書《靈異公社》發文表示，自己是個斜槓青年，擔任宮廟誦經師、也有在辦事，同時也是殯葬禮儀師。

日前她參加兩場告別式，都是高齡離世的奶奶，一位95歲、一位92歲，照片看起來都非常慈祥。告別式的過程中，她心裡默默說：「奶奶，請妳一路好走跟佛祖去修行吧」。

誰知，女禮儀師回家後半夜睡覺被壓，就是這兩位老太太。女禮儀師表示，當下很火大，心想：「妳們都活到90多歲了，有事要拜託人不能好好講嗎？一定要用壓的嗎？」，最後她又默唸：「現在不是我在廟裡的時間，麻煩請各回本位，有需要幫忙請在我在廟裡的時候再告訴我」，兩位老人家才離開。

最後女禮儀師更忍不住抱怨：「我叫妳一路好走妳跟著我走有事嗎！」、「我看起來像佛祖嗎！」。

女禮儀師用風趣的文字描述靈異經驗，讓眾多網友忍不住紛紛回應：「最後一句笑了」、「對不起我看到最後一段大笑...」、「妳看起來不像佛祖啊」、「阿嬤年紀大了有重聽啦⋯⋯要原諒人家」、「想找孫媳婦？！」、「阿嬤第一次死，會怕，要壓壓驚!!!」、「人老了，聽力重，妳講太小聲，奶奶聽錯了。雖然有點靈異但是又帶著爆笑跟溫馨。」。

(中時新聞網)