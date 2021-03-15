交通部觀光局為促進培育旅館從業人員職能與業界需求接軌，自2016年起推動旅館職能基準建置與應用，續旅館客務經理、旅館房務經理後，宣布再完成旅宿電商營運人員、活動指導員、行銷業務專員等3項職能標準建置，提供旅館業界及學界應用。

觀光局為縮短學、訓、用落差，2016年先鎖定中階經理人，建置旅館客務經理及旅館房務經理2項職能基準，後續訂定「旅館職涯發展計畫」，委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會發展3項旅館基層從業人員職能基準及9項單元課程範本。

觀光局表示，「旅館職涯發展計畫」首先透過盤點旅館產業發展中所欠缺的職務，並排除各機關已發展的職能基準，再經由問卷調查及多位旅館業界、學界專家學者會議討論，以旅館產業發展方向及符合旅遊新趨勢為重點，決定建置3項職能基準。

觀光局指出，此次建置的旅宿電商營運人員、活動指導員、行銷業務專員等3項職能基準，內容均依據旅館業者的實務運作需求進行建置，並選擇業者最需培育人才的9項單元示範課程，以利培育旅館產業人力資源、提升服務品質。

9項單元示範課程包括旅宿電商營運人員的維護網站資訊標準、線上客服服務，行銷業務專員的實施銷售活動、維繫客戶關係，活動指導員的活動設計、活動執行與檢討，房務人員房務服務作業、櫃台人員櫃台客務服務，以及文資場域經營行銷。

觀光局長張錫聰表示，已完成建置的3項職能基準已放置於勞動部ICAP職能發展應用平台供各界下載運用，後續亦將會把9項職能基準單元課程範本放置於「台灣旅宿網」作為各界辦理課程培育人才所需。

張錫聰期許，藉此能讓旅館相關企業、學校及培訓機構掌握人才培訓重點、妥善運用，以縮短學訓用落差，達到厚植旅館產業人才的長期目標，提升台灣旅館產業國際競爭力。

(時報資訊)