苗栗警察分局在土地公廟舉辦「社區治安宣導」，宣導防詐騙、治安、交通安全等，攜手居民維護社區治安。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗警察分局14日在苗栗市松園社區土地公廟舉辦「社區治安宣導」，聽取民眾建言，廣蒐社會治安、交通資訊，並同時宣導防詐騙，社區反毒通報網、防住宅竊盜及酒後駕車等治安、交通安全宣導，共同打造更安全的生活環境。

苗栗警分局表示，社區治安的好壞不能只有靠警察，若是民眾能積極參與，相信對社會治安將有相當大的助益。苗栗縣警察局長周煥興重視民眾對居家治安及交通安全的感受，苗栗分局利用「土地公誕辰日」至各土地公廟進行宣導活動，14日苗栗警察分局副分局長傅學廷及第三組、第五組、偵查隊等，向在松園社區土地公廟參拜的100多位民眾進行社區治安宣導，加深民眾防竊、防詐騙及交通安全觀念，讓鄉親能提高警覺。

警方指出，近來發生多起「猜猜我是誰」詐騙案件，自稱同學、友人或親人來電表示電話號碼更換，久未聯絡，特地來連絡告知，並藉機表示急需借款，請求匯款等詐術，請鄉親注意避免受害。另針對交通安全宣導「酒後不開車」，提醒鄉親配合酒前不開車、代叫計程車、請親友接送、共乘並指定1名駕駛等措施，避免酒後駕車，防制交通事故發生，維護鄉親交通安全。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，政府重視提升服務品質工作，警方每年除了定期至轄內各鄉鎮舉辦治安座談會外，並隨時深入社區並參與社區活動，直接面對民眾，了解民眾對治安、交通、為民服務及其他政府重大政策的意見，在警方權責內即時做回應，並引導社區民眾參與「居家治安」、「交通安全」及「為民服務」等3大方面工作，共同研討防制及預防犯罪之道，一起為維護社區治安來打拼。

(中時 )