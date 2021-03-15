為讓毛小孩有個設備齊全的大型公園可以跑跳、玩耍，新竹市政府在左岸頭前溪橋下規畫的「新竹左岸狗狗公園」15日正式啟用。（陳育賢攝）

為讓毛小孩有個設備齊全的大型公園可以跑跳、玩耍，新竹市政府在左岸頭前溪橋下規畫的「新竹左岸狗狗公園」15日正式啟用。（陳育賢攝）

為讓毛小孩有個設備齊全的大型公園可以跑跳、玩耍，新竹市政府在左岸頭前溪橋下規畫的「新竹左岸狗狗公園」15日正式啟用，其面積廣達1.16公頃，並設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等，讓狗主人能夠安心遛毛小孩運動。

市長林智堅表示，「新竹左岸狗狗公園」是竹市首座符合「台灣動物保護行政監督聯盟」要求的狗狗示範公園，感謝經濟部水利署核定經費1460萬元辦理狗狗公園優化工程，將2年前設置完成的狗狗公園擴大腹地並增加人犬基礎設施，設置夜間照明、遊戲設施及友善休憩空間，同時提供飲水、如廁功能，打造安全、功能齊全、指引明確的友善狗狗公園。

他說，新竹市近年致力改善犬貓活動公共設施，除了這次啟用的狗狗示範公園外，市府對於流浪毛孩的照顧也不遺餘力，目前已將動保教育園區改建完成，去年度共安置收容741隻流浪毛孩，更讓半數毛孩重新找到溫暖的家，也期待這次透過狗狗公園的啟用，提升動物的福利及民眾愛護動物觀念，讓新竹市成為友善動物的示範城市。

環保局指出，狗狗公園在頭前溪新竹左岸頭前溪橋下，優化工程納入台灣動物保護行政監督聯盟的11項基本要求，更新增多項進階需求，包括考量大小型犬活動空間的不同需求，分別設置大型犬公園8400平方公尺、小型犬公園3200平方公尺，加設雙層門防護設施，讓狗狗能夠各自一進一出。

另外，設置功能齊全設施與友善休憩空間，有狗狗遊戲設施26組、拴狗柱18座、狗便袋5座、飲水設施2處、洗手足台2處、抿石子長椅6張、分枝狀休憩座椅4組、休憩棚4座、草皮區、垃圾桶、指引指標、遮陽處、教育宣導公佈欄、景觀流動廁所等。另，狗狗遊戲設施還包括A型版、T型版、曲型版等，讓毛小孩舒展筋骨。

環保局長江盛任表示，「狗狗公園」優化工程，去年5月動工，優化後的設施和遊戲空間，以毛小孩重量9公斤區隔大小型犬區，讓大狗、小狗安心在屬於自己停車空間，增加狗狗公園的易達性，讓飼主安心又便利，也提供毛小孩健康跑跳的運動空間。

(中時 )