國防部長邱國正周三將前往立院首度進行業務報告並備詢，國防部報告今送達立法院，報告指出，研判美、陸競逐態勢仍將持續；自去年9月起頻密派遣機、艦常態化在我西南海空域進行侵擾，臺海安全情勢益趨嚴峻。

報告指出，綜析近期印太區域情勢，東南亞各國強化多邊安全合作機制，美、日、印、澳加強「四方聯盟」架構，抑制中共軍力擴張；北韓矢言加強核武發展；英國規劃航艦巡弋亞太；整體而言，印太地區仍因中共軍事威脅、朝核問題等因素牽動情勢發展。

國防部說，去(109)年美國強化與友盟國家交流，近期羅斯福號航艦於南海與尼米茲號航艦實施聯合操演，深化第一島鏈軍事同盟協防，及經營以關島為核心之第二島鏈作戰縱深，制衡中共兩洋戰略發展；中共則利用地緣政治、經濟實力、「一帶一路」國家戰略，展現區域協作安全關係；今(110)年2月拜登總統發表外交政策演說，表示中共仍為美國最主要的戰略競爭對手，研判美、陸競逐態勢仍將持續。

報告指出，中共對臺政策除重申「和平統一、一國兩制」基本方針及反對任何形式分裂作為外，並積極提升遠程兵力投射、渡海登島、抗擊外軍與戰略打擊能力，加速各式武器裝備研製與列裝；作戰演訓方面，共軍以對臺作戰為想定遂行各項戰演訓活動，去年自9月起頻密派遣機、艦常態化在我西南海空域進行侵擾，臺海安全情勢益趨嚴峻。

報告指出，為掌握當面安全情勢及有效應對敵情威脅，國軍除透過聯合情監偵監控敵情，並滾動修訂「經常戰備時期突發狀況處置規定」，以肆應突發狀況，確保國家安全。

(中時 )