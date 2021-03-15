【LIVE直播】AZ疫苗本週三完成檢驗 疫情指揮中心記者會說明｜2021.3.15

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增5例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案987、989、990、991)及法國(案988)入境。其中案988法籍男子入境時無症狀，檢疫期滿及自主健康管理至2月3日後進入社區40天，於今日確診，為案982接觸者，發言人莊人祥表示，案988時陰時陽，懷疑案988、案982兩人在國外感染的可能性較高。而今天新增的案989通緝犯，是台灣第二例海外返台的確診通緝犯。

指揮中心指出，案988為法國籍50多歲男性，為案982同事，今年1月12日來臺工作，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，至防疫旅館進行居家檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，期間皆無症狀，3月12日自費採檢結果陰性，3月13日由衛生單位通知為案982接觸者，安排接觸者採檢，於今日確診(Ct值38，IgM陽性、IgG陽性)。案982接觸者共匡列8人，需採檢6人，除案988外皆為陰性。

指揮中心表示，案989為本國籍50多歲男性，2019年1月赴菲律賓，因通緝到案，於今年3月12日自菲律賓戒送回臺，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至看守所居家檢疫並安排採檢，於今日確診。衛生單位已匡列機上座位前後2排旅客共14人，皆列居家隔離。

莊人祥表示，今天確診的案989，是先前確診的案982接觸者，兩人都是從是資訊工作，各自獨立作業，兩個人是搭擋，也因為大概都是兩個人互相搭擋，所以跟其他人的接觸都不多。根據疫調，好像工作很多，是否是在台灣感染機率很低，有沒有可能互相感染這部分很難去排除，目前為止沒有看到有任何的人被感染。在台灣工作比較靜態且都是獨立作業方式。並指出，案988時陰時陽，懷疑案988、案982兩人在國外感染的可能性較高。

莊人祥說，至於通緝犯案989的狀況是從國外回來，相關人員看守所都有特別的設計，會有隔離處所，從國外回來即使是位置不夠還是要有獨住的地方，這樣的設計是有的。此例為台灣第二例國外通緝犯確診，第一例是案669。

另外3例境外移入個案，指揮中心表示，案987為菲律賓籍30多歲女性，今(2021)年2月28日來臺工作，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫，3月13日進行期滿前採檢，於今日確診，至今皆無症狀。由於個案可傳染期間無與他人接觸，故不匡列接觸者。

指揮中心指出，案990、案991皆為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年2月26日來臺工作，皆持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，期間皆無症狀，3月13日檢疫期滿後由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共5人，因均著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計181,352例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含179,307例排除)，其中990例確診，分別為874例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、951人解除隔離、29人住院隔離中。

(中時新聞網)