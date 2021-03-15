國安監聽名單真真假假？ 趙少康：情治監聽扣上國安帽子就很寬鬆

近日國安局遭匿名「台灣吹哨者」指控違法監聽黨政、公職、軍方、各國駐台人員與媒體，國防部長邱國正日前指監聽名單「真真假假」。中廣董事長趙少康今天表示，邱的講法很有意思，「真真假假」就表示有真的，情治監聽只要祭出國家安全大帽子就很寬鬆，這就是大漏洞。

趙少康說，台灣有「通訊監察法」，一般正常的司法監聽規定非常嚴格，但是情治監聽只要情治首長簽名就可以，只要祭出國家安全大帽子就很寬鬆，沒有任何監督，這中間對情治國安監聽、如何上軌道？而不是打著國安旗號，掛著國家安全的名義就可以無限制的監聽，他認為這部分立法也要注意，否則現在就是大漏洞。

趙少康強調，司法監聽有一定的期限，事後還要通知當事人被監聽，但情治監聽時間也不知道監聽多久，他就聽說有的人被監聽很多年。他還表明，他向來都懷疑自己被監聽。

談到珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政臉書遭限制，趙少康說，他也曾有類似經驗，去年有一陣子只要討論到新冠肺炎的疫情，Youtube就給他黃標，稱有客戶不喜歡討論疫情，降低該頻道觀看人數，他認為Youtube應公布內部機制，以及該如何申訴。

至於是否懷疑政府在「查水錶」？趙少康說，有可能是對手告你，也有可能是政府施壓，他沒有證據不敢說，但顯然潘忠政被停權這事，臉書應該出面說明，至少讓當事人知道怎麼回事。

(中時 )